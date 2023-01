Promozione: doppietta di Gjinaj e la Clitunno ribalta il Bevagna

Squadra in casa

CLITUNNO: Roani, Cofanelli, Cuna (Mosconi), Lucaj (Romeo), Bucciarelli, Rosi, Gjinaj, Poli, Conti (Lucentini), Boraschini, Sabatini. Allenatore: Mollaioli

BEVAGNA: Catarinelli, Fiorucci, Carocci (Pierucci), Pelucca, Maccarelli, Venarucci, Hysenaj, Silvestri (Cacciamani), Mattioli (Console), Emili (Paccapelo), Capaldini (Armadoro). Allenatore: Taccucci

ARBITRO: Palombi di Terni

RETI: 16’pt Capaldini, 13’st e 45’st Gjinaj

Super Gjinaj e la Clitunno vince in rimonta per 2-1 contro il Bevagna, recuperando due punti in classifica allo Spoleto e portandosi a una sola lunghezza di distanza dalla seconda posizione nel girone B di Promozione. Protagonista della partita Gjinaj, che nella ripresa con una doppietta d'autore (secondo gol segnato al novantesimo) ribalta il momentaneo vantaggio ospite firmato nel primo tempo da Capaldini.