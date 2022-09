Promozione: Cambiotti fa esultare allo scadere il Pierantonio

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino, Moyano, Polidori (Gaggioli), Bei, Sannipoli, M. Salis, Orecchiuto (Sinisi), Mortaro, Juri Salis (Cambiotti), Rossi (Becchetti). Allenatore: Bruni

PADULE SAN MARCO: Biletti, Procacci, Bettelli (Tassi), Tomassoni (Gambini), Bianconi, C. Marchi, Biscontini (Vernigi), Vispi, L. Bellucci, Halimy (Ciammarughi), Battistelli. Allenatore: Calzuola 6

ARBITRO: Vitali di Perugia

RETI: 9’ pt C. Marchi, 48’ pt (rig.) Mortaro, 48’st Cambiotti

Il Pierantonio esulta allo scadere e inizia il campionato con una vittoria in extremis sul Padule San Marco. Nel primo tempo, dopo nove minuti Marchi con un tap-in sigla il vantaggio ospite. Qualche istante prima dell'intervallo, Salis viene atterrato in area da Biletti. Vitali concede calcio di rigore. Dal dischetto va Mortaro che non sbaglia. La ripresa è equilibrata fino ai minuti di recupero, quando Cambiotti segna e regala la prima vittoria stagionale ai suoi.