Promozione: Baldolini nuovo allenatore del Selci Nardi

Luglio inizia con novità significative in casa Selci Nardi che si appresta a disputare ancora il prossimo torneo regionale di Promozione. Intanto - per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali - c'è la conferma di Elena Nocchi alla presidenza del club rossonero. Le novità riguardano il nuovo ds che è Maurizio Baldelli con Marco Ghigo Briganti che sarà il nuovo direttore generale. Segretario è stato nominato invece Marco Latella. La società, preso atto da parte di Walter Pierini e Riccardo Bambagiotti di prendersi un periodo di pausa, coglie l'occasione per ringraziare entrambi del prezioso contributo svolto in tanti anni di appassionata presenza.

Ma le novità non sono finite: il club selciarino, infatti, dopo la conclusione del rapporto con Valerio Bendini, annuncia anche l'ingaggio come allenatore della prima squadra di Luca Baldolini (nella foto con Briganti, a sinistra, e Baldelli), 48 anni, romano, da anni in Altotevere, nella passata stagione prima allenatore della Juniores del Tiferno Lerchi e poi, nelle ultime 4 gare, al timone della prima squadra. In passato Baldolini è stato nel settore giovanile sempre del Tiferno, prima ancora nelle giovanili dell'Fc Castello e tecnico in seconda alla Castiglionese insieme a Stefano Cardinali. Da calciatore Baldolini ha militato con Civitavecchia, Grosseto e Avezzano. "Siamo già al lavoro per fare una squadra competitiva come mi ha chiesto la società per un campionato tranquillo, naturalmente abbinando dei ragazzi di esperienza e giovani capaci di dare un apporto significativo. Orgoglioso di questa scelta perchè sono in un club molto conosciuto e storico"