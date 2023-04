Calcio serie B, il Perugia va a sbattere contro il Genoa e perde 2-0. Situazione sempre più precaria

Termina qui il match di Marassi. Il Perugia, malgrado qualche piccolo progresso sul piano dell'atteggiamento lo abbia fatto vedere, perde la sua terza partita consecutiva contro un Genoa che ha dimostrato onestamente di essere squadra di altra categoria, lanciatissima verso la serie A e che continua a non prendere gol in casa. La classifica continua a far paura: i biancorossi, solo grazie al 2-2 tra Spal e Brescia, restano in zona playout e pertanto sarà decisiva la prossima sfida casalinga contro il Cosenza di sabato 22 aprile. Vedremo ora se le intenzioni di Santopadre di mandare la squadra in ritiro saranno reali o meno. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

concessi 5' di recupero

86' c'è spazio anche per Aramu, che prende il posto di Gudmundsson

82' doppio cambio Genoa: Ilsanker per Bani e Lipani per Strootman

75' nel Grifo c'è Ekong al posto di Luperini

71' Castori inserisce Di Carmine e Vulikic rispettivamente per Di Serio e Curado; Gilardino manda in campo Ekuban per Coda ed Hefti per Jagiello

70' sul corner seguente, calciato da Jagiello, Dragusin infila di testa per il 2-0

69' Coda sferra il diagonale e trova l'opposizione da campione di Furlan

68' Coda serve Gudmundsson che, complice la deviazione di Struna, sfiora il palo

66' cross di Sabelli, Gudmundsson tutto solo manda fuori di testa in tuffo

65' cross di Casasola, colpo di testa di Iannoni appena alto

63' Jagiello lancia Coda che, complice il disturbo di Sgarbi, non trova la porta

58' destro di Jagiello da distanza siderale, palla altissima

56' due cambi per il Grifo: Vulic per Capezzi e Iannoni per Bartolomei

54' il Genoa ad un passo dal raddoppio: Strootman riceve a centroarea da Badelj e calcia a colpo sicuro, Furlan è prodigioso

48' occasione per il raddoppio per Coda, Furlan non si fa trovare impreparato

47' ammonito Curado per una sbracciata ai danni di Jagiello. Dal replay però si evince che l'impatto non è stato così evidente...

Riprende il gioco a Marassi. Non si segnalano cambi

Finisce un primo tempo in cui il Perugia ha tenuto bene il campo giocando pressochè alla pari con l'avversario, ma che deve soccombere per mano di Frendrup, abile a girare di testa un cross di Sabelli. Proteste dei biancorossi a causa di un sospetto tocco di mano nell'area genoana, ma l'arbitro non ha ritenuto ci fossero gli estremi del calcio di rigore (viene ammonito Matos per proteste). Rispetto a lunedì scorso biancorossi che appaiono più vivi e sul pezzo. A più tardi per la cronaca della ripresa.

concessi 2' di recupero

43' ammonito Bartolomei per gioco scorretto

40' il Genoa passa: su cross di Sabelli, colpo di testa di Frendrup che elude la marcatura di Paz e infila sul palo lungo

36' ammonito Di Serio per fallo su Badelj

35' occasione nitida per il Genoa, che sfonda centralmente e va al tiro con Coda, prodigiosa la risposta di Furlan

29' su angolo calciato da Bartolomei stacca Curado ma nessun compagno arriva in tempo per la devazione vincente

27' punizione dal vertice sinistro dell'area di Jagiello, Furlan toglie la palla dal sette

25' Frendrup addomestica il pallone al limite dell'area e calcia improvvisamente, Furlan blocca facilmente

15' bella azione personale di Di Serio concluso con un tiro alto

14' cross di Criscito sul quale stacca Coda, ma a lato

11' espulso dalla panchina un collaboratore di Gilardino per proteste

5' sugli sviluppi di un calcio piazzato prova l'incornata Bani con palla che esce lentamente sul fondo

Partiti

GENOA (3-5-2): Martinez; Criscito, Bani, Dragusin; Sabelli, Badelj, Strootman, Jagiello, Frendrup; Gudmundsson, Coda. A disp: Semper, Agostino, Aramu, Salcedo, Ekuban, Ilsanker, Matturro, Lipani, Hefti, Yalcin, Puscas, Traore. All. Gilardino.

PERUGIA (3-4-2-1): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Bartolomei, Capezzi, Paz; Luperini, Kouan; Di Serio. A disp: Gori, Abibi, Rosi, Cancellieri, Iannoni, Angella, Vulikic, Vulic, Matos, Ekong, Di Carmine. All. Castori

LE FORMAZIONI UFFICIALI - A Castori piace sorprendere. Il tecnico propone un modulo nuovo, con Luperini e Kouan alle spalle di Di Serio. In difesa al centro c'è Curado mentre i due "braccetti" sono Sgarbi e Struna. A centrocampo largo infine a Casasola, Bartolomei, Capezzi e Paz.Tutto confermato in casa Genoa con Gudmundsson e Coda di punta.

Sembrava scongiurato almeno il pericolo maggiore, quello della retrocessione diretta, ma le due ultime sconfitte di fila, con Reggina e Modena, unite ai risultati di chi sta sotto, hanno rimescolato le carte. A preoccupare più che altro è il vistoso calo fatto registrare dal secondo tempo con i calabresi in poi: ad accorgersene è stato anche Massimiliano Santopadre, che ha rivolto critiche nemmeno troppo velate alla squadra. Il tecnico Castori ha detto alla vigilia che è il momento giusto per tornare a fare punti, che farebbero bene ad un morale evidententemente basso.

Non ci saranno Simone Santoro, Marco Olivieri e Francesco Lisi, recupera Aleandro Rosi seppur non al meglio e questo non renderà certo il compito facile; i rossoblù mettono a segno il recupero di Mattia Bani, che attenua almeno in parte l'emergenza nel reparto difensivo.



Si giocherà davanti ai trentamila del Luigi Ferraris e noi di Perugia Today seguiremo la sfida in diretta a partire dalle 14.