Calcio serie B, il Perugia a Genova per scacciare i fantasmi. Castori: "Davide non era certo di perdere contro Golia..."

Due sconfitte casalinghe consecutive pesano come un macigno sulla classifica del Perugia, ora a rischio addirittura retrocessione diretta dopo che questo pericolo sembrava scongiurato. Se ne è accorto anche il presidente Santopadre, che in un'intervista a quotidiani unificati ha rivolto parole non troppo tenere nei confronti della squadra e ha cercato di dare una sorta di sveglia. Il messaggio è chiaro: non è più tempo di scherzare, anche se il prossimo avversario di chiama Genoa, e prestazioni come quelle di lunedì scorso non potranno più ripetersi.

Il compito rischia però di complicarsi ulteriormente da alcune defezioni. A quella già sicura di Marco Olivieri, atteso in citttà a metà della prossima settimana, si aggiungono quelle di Francesco Lisi ed ultima in ordine di tempo quella di Simone Santoro, della quale abbiamo appreso soltanto ieri nella tarda serata. Recupera invece Aleandro Rosi.

Tutto questo però non spaventa Fabrizio Castori, che tornerà a dirigere i suoi dalla panchina dopo la squalifica, presentatosi in sala stampa più combattivo che mai e che crede nell'impresa.

UN ASSENZA PESANTE - Il mister di San Severino, in tribuna per squalifica, riavvolge il nastro: "Intanto mi sento responsabile d'essere mancato e faccio ammenda pubblica. Abbiamo pagato la terza gara in una settimana, poi un episodio che ha determinato il risultato. Tutto questo però deve essere cancellato e quella di domani può essere l'occasione giusta".

POCHE OPZIONI - Il vice ha detto di non avere risorse sufficienti per cambiare la partita: "Se a gennaio potevamo scegliere un giocatore di diverse caratteristiche? Facile dirlo ora. Va detto che abbiamo totalizzato una media alta e questi ragazzi, pur nei propri limiti, avevano fatto 18 punti in 12 partite. Questa è una squadra viva. Ci sta che abbiamo sbagliato una partita, ma il catastrofismo è eccessivo. Siamo fiduciosi per domani".

SANTOPADRE SI FA SENTIRE - "Ha fatto bene a richiamare tutti a una maggiore attenzione. Il fatto che siamo ritornati nella mischia giustifica la sua preoccupazione, che è anche la nostra. Bisogna ripristinare la cattiveria giusta".

LE DIFFICOLTA' A RIMONTARE - Mai il Perugia è riuscito a recuperare uno svantaggio: "Non è detto che il campionato dirà ancora questo. È prematuro fare dei bilanci. Questa squadra ha comunque anche dei meriti oltre che qualche limite. Dire questo è come andare verso una situazione già prevista. Non bisogna credere troppo al fatalismo".

IL MATCH DI DOMANI - Ecco come si spera di affrontare la sfida di Marassi: "Loro sono una squadra fortissima. Golia non era sicuro di perdere contro Davide. Abbiamo delle risorse per portare a casa un risultato importante".