Calcio serie B, Genoa - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Domani in un Marassi che mostrerà il pubblico delle grandi occasioni (previsti almeno trentamila spettatori) andrà in scena un testa cosa delicatissimo. Di fronte un Genoa che vuole riprendere la marcia verso la serie A dopo il pari subito in rimonta a Como ed un Perugia a cui e bastato due sconfitte di fila per ripiombare nella paura. Lo spettro della serie C è tornato a bussare con prepotenza e occorrerà una reazione immediata, già a partire dalla sfida con una delle candidate al successo finale.

Ma vediamo come si avvicinano le due squadre all'appuntamento:

QUI PERUGIA - I biancorossi, pungolati dal presidente Santopadre sui giornali, si sono allenati a porte chiuse per tutta la settimana ed è stato veramente complicato percepire il loro stato di salute. Di certo qualche difficoltà è emersa, ma bisognerà avere la forza di ripartire subito. Fabrizio Castori recupera Aleandro Rosi, ma non avrà a disposizione Marco Olivieri, Francesco Lisi e Simone Santoro, quest'ultimo alle prese con problemi alla caviglia.

Alla luce di questa situazione si partirà con Furlan in porta; Sgarbi, Curado e Struna in difesa; Casasola, Iannoni, Bartolomei e Paz a centrocampo; Luperini alle spalle di Di Serio e Di Carmine.

QUI GENOA - In casa rossoblù l'uomo della svolta si chiama Alberto Gilardino, passato dalla Primavera alla prima squadra. Una serie impressionante di risultati hanno condotto la sua squadra quasi dalla zona playout al secondo posto che vale la A diretta. E coronamento di questo momento positivo il tecnico ha potuto annunciare il recupero di Mattia Bani, perno difensivo, che si è allenato con una maschera protettiva. Assenti lo squalificato Alessandro Vogliacco e l'infortunato Stefan Ilsanker.

Così, davanti a Martinez, giocheranno Dragusin, Bani e Criscito in difesa; Hefti, Frendrup, Badelj, Strootman e Sabelli a centrocampo; Gudmundsson e Coda a comporre il tandem offensivo.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Genoa - Perugia sarà visibile a partire dalle 14 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.