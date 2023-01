Lega Pro: Nicolao al Gubbio

Nuovo colpo di mercato in entrata per il Gubbio. La società rossoblù ha ufficializzato oggi l'arrivo alla corte di Braglia del difensore Giuseppe Nicolao dal Foggia, Reduce dalla quarta sconfitta consecutiva in campionato contro l'Ancona, il Gubbio ora ha un rinforzo in più in difesa per invertire al più presto il trend delle ultime partite. Nicolao arriva al Gubbio siglando un contratto che lo lega alla formazione umbra fino a giugno 2024.

"Giuseppe Nicolao - si legge nella nota ufficiale del club - è un nuovo giocatore del Gubbio. 28 anni (è nato a Nocera Inferiore il 5 marzo 1994), difensore esterno sinistro, proviene dal Foggia ed arriva a Gubbio a titolo definitivo. Ha siglato un contratto che lo lega al club eugubino fino al 30 giugno 2024. A Giuseppe il benvenuto nella grande famiglia rossoblù".