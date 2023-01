Lega Pro: quarta sconfitta consecutiva per il Gubbio

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova (Vitale), Signorini, Bonini, Morelli, Toscano (Bulevardi), Rosaia, Corsinelli (Spina), Arena, Vazquez, Mbakogu (Di Stefano). Allenatore: Braglia

ANCONA: Perucchini, Mondonico, De Santis, Camigliano, Mezzoni, Simonetti, Paolucci (Brogni), Martina, Petrella (Basso), Moretti, Di Massimo (Mattioli). Allenatore: Colavitto

Arbitro: Caldera di Como

Reti: 22' pt Petrella

Quarta sconfitta consecutiva per il Gubbio. Grazie al gol di Petrella nel primo tempo, l'Ancona espugna il "Barbetti" per 1-0, superando al quarto posto in classifica proprio i rossoblù di mister Braglia. Il Gubbio parte forte, creando diverse occasioni che non si tramutano però in gol. La rete, invece, la mette a segno l'Ancona. Petrella vince diversi rimpalli e dal limite dell'area fa partire una conclusione che batte Di Gennaro per il vantaggio ospite. La partita la fa il Gubbio anche nella ripresa, ma l'Ancona alza il fortino grazie alle tante parate di Perucchini, tra cui una decisiva sul finire di gara su un colpo di testa di Bonini. Finisce 1-0 per l'Ancona.