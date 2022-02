Lega Pro: la Carrarese passa sul Gubbio grazie a un gol di Energe

CARRARESE: Vettorel, Semprini (Grassini), Rota, Marino, Imperiale (Khailoti), Foresta (Tunjov), Berardocco, Figoli, Bramante, Energe (D'Auria), Doumbia. (A disposizione: Mazzini, Sabotic, Bevilacqua, Pasciuti, Bertipagani, Petrelli, Giannetti, Infantino). Allenatore: Di Natale

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi (Tazzer), Righetti (Francofonte), Redolfi, Bonini, Sainz-Maza (Di Noia), Cittadino (Bulevardi), Malaccari (D'Amico), Arena, Sarao, Spalluto. (A disposizione: Migliorini, Lamanna, Righetti). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Gemelli di Messina.

RETI: 12' pt Energe.

NOTE: Ammoniti: Marino, Malaccari, Doumbia, Arena, Francoforte

Trasferta indigesta per il Gubbio. Dopo la bella vittoria casalinga contro la Reggiana, gli uomini di Torrente non bissano il risultato perdendo contro la formazione allenata da Di Natale 1-0 per mano della rete siglata nel primo tempo da Energe. Manca ancora, dunque, la vittoria esterna per i rossoblù. La Carrarese si porta a casa i tre punti e il sorpasso in classifica proprio ai danni del Gubbio. La gara inizia con la rete firmata da Energe, che di testa dopo dodici minuti supera Ghidotti griffando il vantaggio, poi decisivo, per i padroni di casa. Il Gubbio prova a rientrare subito in partita, ma le conclusioni di Cittadino e Sainz Maza non trovano lo specchio della porta difesa da Vettorel. Nella ripresa, eugubini ancora pericolosi con Cittadino ma il muro eretto dalla Carrarese resiste fino al fischio finale. Dopo quattro risultati utili consecutivi, arriva dunque la sconfitta per il Gubbio.