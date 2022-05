Le Pagelle di Claudio Sampaolo | Brescia-Perugia: II Curado penalizzato dal Var, Kouan tira siluri di testa, Beghetto gran crossatore

CHICHIZOLA 6,5 – Le solite due paratissime, su Tramoni (56’) e Jagiello (80’) stavolta non bastano. Ma nulla può sui tre gol bresciani.

SGARBI 7 – Va a sbattere contro Moreo, Palacio e chiunque gli si presenti davanti. Una partita di carattere anche in appoggio. Non ha piedi eccezionali, ma la sua presenza oltre la metà campo è funzionale a creare sempre superiorità numerica.

CURADO 7 – Nelle occasioni più importanti c’è sempre, nel bene e (suo malgrado) nel male. In ritardo su Moreo al 16’ (testata a lato), sfiora il 2-0 (36’) col solito stacco in terzo tempo su angolo di Burrai poi è coinvolto nell’azione del rigore, il classico “rigorino” da Var. E alla fine, proprio all’89’, subisce fallo in area ma l’ineffabile Fourneau gli fischia fallo contro proprio mentre Santoro la mette dentro. Né rigore, né gol e tutti a casa. Ma si può?

DELL’ORCO 6,5 – Gioca incerottato, ma regge un tempo sgomitando e sbuffando addosso a Palacio, al quale lascia le briciole. Nell’azione del gol di Kouan trova il corridoio giusto per lanciare Beghetto che poi metterà in mezzo l’assist millimetrico.

FALZERANO 7 – Tiene bene Pajac, aspettandolo e mettendolo poi in difficoltà con le ripartenze. Si fa sempre trovare smarcato oltre le linee, viene incontro ai centrocampisti e stavolta spreca pochissimo. Manda in porta Olivieri (49’) e De Luca (55’) con assistenze millimetriche..

SEGRE 6,5 – Copre moltissimo davanti alla difesa scivolando alternativamente su Leris e Bertagnoli, un sacrificio imposto per liberare Burrai da compiti di marcatura. Esce stremato.

BURRAI 6,5 – Fa partire l’azione da dietro, non ha paura di marcare Tramoni che fa pure ammonire. Dai suoi piedi si origina l’azione del gol di Kouan, poi indovina una sventagliata (30’) in verticale che libera De Luca lanciato sulla destra. Molto, troppo impreciso nei calci da fermo.

BEGHETTO 7 – Prende le misure a Sabelli e rovescia cross in area col suo mancino tagliente. Fornisce l’assist per l’irruzione di testa di Kouan, ma sugli altri traversoni mancano, colpevolmente, compagni in area accanto a De Luca.

KOUAN 7,5 – Lui è così, quando è ispirato fa cose inenarrabili. Dunque non solo il siluro tirato di testa, ma arriva anche ad un passo dal 2-0 (44’, ancora di testa, a lato, su assistenza di De Luca), e riconquista una serie infinita di palloni sulla trequarti. Poi torna per un attimo il Kouan irruento e stende Bertagnoli al limite. Dalla punizione arriva il rigore dell’1-1.

OLIVIERI 6,5 - Scatti e controscatti alle spalle della difesa bresciana, un gran lavoro che per poco non viene premiato in avvio di ripresa con un destro secco che Joronen manda in angolo.

DE LUCA 6 – Solita fatica inseguendo tutto e tutti e consueta mancanza di freddezza sotto misura. Come al 30’ quando sbuccia un destro in diagonale o al 55’ quando fallisce un tap-in di testa su cross di Falzerano. In compenso è sempre generosamente a disposizione della squadra, come al 44’ (traversone sula testa di Kouan). Sfiora il 3-2 al 112’ con un tiro impossibile quasi dalla linea di fondo, timbro indelebile della sua stagione in chiaroscuro.

ZANANDREA 6 – Entra con ferocia sulla sinistra, tiene su Palacio e prova ad affondare oltre Beghetto. Perde una palla importante (80’) dalla quale nasce la palla-gol di Jagiello. La rete del 2-2 nasce da un suo movimento sbagliato in chiusura, lasciano che Bianchi sfili alle sue spalle. Prova a rimediare con un paio di incursioni in area ma non è fortunato.

SANTORO 6,5 – Grande agonismo ed un gol, segnato, purtroppo, esattamente mentre Fourneau fermava il gioco per un fallo inesistente in area.

FERRARINI 6 – Corsa, pressione e marcatura precisa.

D’URSO 6 – Si accende solo negli ultimi minuti ma le sue imbucate per i compagni sono di classe.

MATOS 6,5 – Un tiro, un gol. Finalmente.



CARRETTA 6 – Serve l’assist del 2-1 con un raid imperioso.