Calcio serie B, il Perugia ha ancora le polveri bagnate e non va oltre lo 0-0 con il Cosenza

Finisce così. Il Perugia combina qualcosa di più nella ripresa ma non riesce a sbloccare il risultato, che rimane dunque di 0-0. Il pubblico non gradisce e fischia sonoramente i giocatori al rientro negli spogliatoi. E' un punto che fa ovviamente più comodo al Cosenza, che ora può concretamente sperare nella salvezza diretta, mentre per i biancorossi rischia di farsi tremendamente dura. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

95' ammonito Lisi per fallo su Voca

91' ammonito Sgarbi per fallo su D'Urso

5' di recupero

86' Viali opera la contromossa togliendo Finotto ed inserendo D'Urso

85' il Cosenza dovrà giocare il finale di gara in dieci: Marras si becca il secondo giallo per simulazione

82' sinitro di D'Orazio che termina distante dai pali difesi da Furlan

74' destro di Lisi dalla lunga distanza che sfila a lato

72' nel Perugia c'è Bartolomei al posto di Santoro

70' tre cambi per il Cosenza: Finotto per Delic; Venturi per Rispoli e Praszelik per Brescianini

69' tiro cross di Lisi su cui Micai ci mette il piede

66' prima vera occasione per il Perugia con Lisi che di fatto fallisce un rigore in movimento

61' prova il destro dal limite Iannoni, palla che si alza sopra la traversa

60' ammonito Marras per fallo su Lisi

58' Lisi cerca di dare vivacità alla manovra: il suo traversone basso viene rinviato con affanno difesa rossoblù

57' nel Cosenza entra Zilli esce Nasti

56' anche Brescianini finisce sul taccuino dell'arbitro per comportamento non regolamentare

52' incredibile occasione per il Cosenza: Delic fugge tutto solo davanti a Furlan e resiste alla carica di Sgarbi, il suo tiro coglie il palo pieno

51' nel Perugia entrano Lisi e Iannoni rispettivamente per Cancellieri e Capezzi

47' Marras si accentra e batte di sinistro, blocca bene a terra Furlan

Si riprende con Castori che lascia negli spogliatoi Kouan, al suo posto Luperini

Finisce sullo 0-0 un primo tempo noiosissimo, con ritmi bassi da ambo le parti probabilmente a causa del primo vero caldo di stagione. Il pubblico però non gradisce e accompagna con fischi il rientro negli spogliatoi delle squadre. Soltanto un'occasione, che porta la firma degli ospiti, in cui per poco Delic non castiga Furlan. Necessario un deciso cambio di rotta nella ripresa, che seguiremo come sempre in diretta.

concessi 2' di recupero

41' ammonito Struna per una pericolosa entrata a gamba tesa ai danni di Nasti

34' Matos si arrende ed è costretto a cedere il posto a Di Serio

22' ammonito Santoro per simulazione

21' la prima occasione è di marca ospite: su un cross proveniente dalla trequarti operato da Marras Delic prende il tempo alla difesa biancorossa ma il suo colpo di testa sfila di un soffio a lato

2' Di Carmine al sinistro dal limite, la palla deviata si adagia tra le braccia di Micai

Partiti

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Capezzi, Santoro, Cancellieri; Kouan; Matos, Di Carmine. A disp. Gori, Abibi, Rosi, Angella, Vulic, Iannoni, Bartolomei, Paz, Lisi, Luperini, Ekong, Di Serio. All. Castori

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Meroni, Vaisanen, Martino; Rispoli, Voca, Brescianini, D’Orazio; Marras, Nasti; Delic. A disp. Marso, Calò, Kornvig, D’Urso, Salihamidzic, Finotto, Praszelik, Agostinelli, Venturi, Zilli, Prestianini, Cortinovis. All. Viali

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Ancora sorprese nello schieramento iniziale dei biancorossi: a sinistra, nei quattro di centrocampo, Lisi non è ancora ritenuto al 100% e gli viene preferito Cancellieri. Sulla trequarti è Kouan a giocare alle spalle di Matos e Di Carmine, con Di Serio che si accomoda in panchina. In difesa Sgarbi e Curado hanno la meglio rispettivamente su Rosi e Angella. Nel Cosenza regolarmente in campo dal 1' Vaisanen al centro della difesa, mentre Marras e Nasti giocano dietro Delic.

E' la partita dell'anno e stavolta non è una frase fatta. Ieri il Brescia ha espugnato Reggio Calabria nell'anticipo facendo scattare davvero l'allarme rosso: l'1-2 del Granillo è costato al Perugia il sorpasso delle rondinelle e se il campionato finisse oggi sarebbe retrocessione diretta. L'ambiente però non può e non deve rassegnarsi a questo e contro un Cosenza che sta attraversando un momento di forma invidiabile (una sola sconfitta, a Genova tra l'altro, in sei gare) non ci sarà alternativa che il ritorno al successo.

Castori, che nella settimana di ritiro a Cascia ha potuto lavorare con maggiore serenità, può disporre di Simone Santoro e Francesco Lisi, che probabilmente giocheranno dall'inizio, ma non di Marco Olivieri e Cristian Dell'Orco per le ragioni più volte elencate.

Sull'altro fronte l'ex biancorosso William Viali (alle dipendenze di Cosmi nel 2002/03, annata piuttosto fortunata) dovrà fronteggiare assenze pesanti, essendo stato costretto a non convocare Aldo Florenzi e Michele Rigione, rispettivamente perno di centrocampo e difesa. Non sono al meglio, anche se uno dei due dovrebbe stringere i denti, Sauli Vaisanen e Michael Venturi, entrambi centrali del reparto arretrato.

Seguite la diretta della partita su Perugia Today a partire dalle ore 14.