Calcio serie B, Cosenza - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Vietato arrestare la marcia. La sosta ha fatto bene al Perugia, che ha potuto rimettersi in piedi atleticamente e i risultati si sono visti; il Genoa, a detta di molti la squadra che dovrebbe ammazzare il campionato, è finita ko senza diritto di replica. L'impegno che attende domani i biancorossi non sarà di quelli agevoli: il calendario riserva loro la trasferta di Cosenza contro una squadra autrice sì di una stagione tutt'altro che esaltante, ma che a Cittadella qualche progresso lo ha pur mostrato, specie da quando in panchina è subentrato Willam Viali (a Perugia come giocatore nel 2002/03). Tra le due squadre ci sono quattro punti di differenza e questo fa sì che il match del Marulla si possa tranquillamente configurare come un delicato scontro salvezza.

Ma vediamo la situazione in casa biancorossa e rossoblù.

QUI PERUGIA - Il dubbio legato a Marco Olivieri è stato sciolto nel seguente modo: Castori, almeno per domani, non lo rischierà anche se gli esami a cui l'attaccante è stato sottoposto hanno dato esiti confortanti. Meglio dunque tenerla fermo un turno che rischiare di perderlo per più tempo. Non figureranno nella lista dei convocati nemmeno Ryder Matos e Aljaz Struna, il cui rientro appare ancora lontano. Occhio anche al pericolo giallo: in quattro sono diffidati, e cioè Marcos Curado, Cristian Dell'Orco, Christian Kouan e Federico Melchiorri. Un ammonizione comporterà dunque la squalifica automatica per il successivo impegno.

Gli impegni ravvicinati dunque incombono, ma per questa partita il tecnico non sembra intenzionato ad attuare un turnover massiccio. Ecco dunque che, davanti a Gori, verrebbero confermati Curado, Sgarbi e Dell'Orco; a centrocampo Casasola, Santoro, Bartolomei, Kouan e uno tra Beghetto e Paz (favorito); davanti Di Carmine e Strizzolo (o Melchiorri).

QUI COSENZA - Viali, nella conferenza stampa di vigilia, ha espresso grande fiducia nei confronti del suo gruppo nonostante la classifica precaria, e di conseguenza nel poter portare a casa il risultato. C'è però il dubbio legato ad Andrea Rispoli, esperto giocatore, che non è ancora certo che possa recuperare o meno. Per il resto il tecnico rossoblù dovrebbe contare su tutti gli effettivi.

Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-2-1, così disposto: Marson in porta; Rispoli, Rigione, Vaisanen e Gozzi in difesa; Voca, Calò, Florenzi a centrocampo; Brignola e D’Urso sulla trequarti alle spalle di Larrivey, capitano della squadra. Il tutto salvo turnover causa impegni ravvicinati.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Cosenza - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 15 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.