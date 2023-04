Calcio serie B, per il Perugia scatta il ritiro di Cascia

Va chiarito subito: non è una decisione punitiva, ma concordata e per ricompattarsi in vista del delicato finale di stagione. Il Perugia, dalla tarda mattina di oggi, è a Cascia dove trascorrerà le giornate precedenti al fondamentale match di sabato 22 contro il Cosenza. Alle 10, come da programma, il pullman della squadra ha lasciato la sede sociale di Pian Di Massiano per dirigersi verso la località della Valnerina, già scelta in altre occasioni e che ha avuto la meglio, secondo quanto è stato possibile raccogliere, su altre, Roma ad esempio.

E' una soluzione dunque che potrebbe apparire estrema ma non è da leggersi in quest'ottica: giocatori e staff tecnico potranno dunque allenarsi con la necessaria tranquillità in vista di un appuntamento da non fallire e che potrebbe sapere di ultima chiamata per tornare a sperare anche per la salvezza diretta. Nel momento in cui scriviamo è in corso l'allenamento di ripresa, è probabile poi che si vada avanti a sedute giornaliere o anche doppie.

SPAURACCHIO ROSSOBLU' - Che quella in programma tra cinque giorni non sia una partita facile è fatto ampiamente assodato. Lo scorso 28 febbraio sembrava tutto finito fino ai minuti di recupero del derby con la Reggina, ma uno straordiario e prodigioso colpo di coda ha permesso al Cosenza di avere la meglio per 2-1. Da lì, nelle successive sei gare, è venuta fuori una sola sconfitta, peraltro contro la corazzata Genoa (4-0 il risultato finale), ben tre vittorie di fila contro Spal, Frosinone e Pisa, e due pareggi con Palermo e Cittadella. Uno score invidiabile, ottenuto anche contro squadre importanti grazie anche al contributo dei giovani, che ha portato i silani dal fondo della classifica fino a sperare addirittura nella salvezza diretta. E siccome la testa nel calcio è tutto è su questo che i biancorossi dovranno principalmente lavorare in questi giorni di ritiro.

GUARDANDO IN CASA DEI GRIFONI - L'obbiettivo, oltre a quello di prepararsi con più tranquillità, è quello di tenere sotto controllo la situazione degli acciaccati, una delle ragioni per cui questo provvedimento sarebbe stato adottato a prescindere dal risultato di Genova. Due i giocatori che non sono saliti sul pullman: il primo è Cristian Dell'Orco, che ha chiuso come ripetutamente scritto con largo anticipo la sua stagione; il secondo è Marco Olivieri, che a metà settimana dovrebbe raggiungere i compagni nella città di Santa Rita, anche se appare difficile un recupero per sabato (più probabile quello per la sfida di Ferrara con la Spal del 30 di aprile). Regolarmente presenti i vari Aleandro Rosi, Francesco Lisi e Simone Santoro, con Fabrizio Castori che spera di ritrovare quantomeno gli ultimi due in condizioni accettabili.