Calcio, il Perugia ne fa undici alla Pontevecchio in amichevole

Finisce 11-1 per il Perugia l'amichevole del "Degli Ornari" contro la Pontevecchio. Dopo un avvio di primo tempo incerto i biancorossi hanno preso il largo andando al riposo sul 6-1 e realizzando altre cinque reti nella ripresa. Debutta l'ultimo arrivato Acella, autore di buoni spunti. Grazie per aver seguito la nostra diretta e al prossimo impegno.

concessi 2' di recupero

82' Sadetinov a segno: 11-1

80' Seghetti in contropiede porta il Grifo in doppia cifra. 10-1

78' Ebnoutalib batte il portiere avversario di piatto sul palo lungo. 9-1

72' azione personale del redivivo Manneh, murato in extremis dalla difesa ponteggiana

70' entra nella Pontevecchio Rellini per Depretis. Per il Perugia Cicioni per Vulic; Lickunas per Mezzoni; Sadetinov per Bartolomei; Manneh per Matos

68' altro cooling break concesso dal direttore di gara

63' nella Pontevecchio c'è Vrana al posto di Nofri Onofri

62' Seghetti vince un rimapallo in area e sigla l'8-1

59' Kouan serve sulla corsa Seghetti che a porta vuota non riesce a mettere dentro

56' Kouan di testa centra la traversa

54' D'Ambrosio sbaglia l'appoggio, Kouan aggira Pignatta e segna. 7-1

48' cross di Kouan, impreciso lo stacco di Matos

Riaparte il match. Il Perugia cambia buona parte degli interpreti e si schiera Abibi in porta; Mezzoni, Viti, Vulikic e Bozzolan; Kouan, Bartolomei e Acella; Seghetti, Matos ed Ebnoutalib in attacco. La Pontevecchio passa al 3-5-2 così disposto: Pignatta tra i pali; Cesaroni, Ceccaglini e Nofri Onofri in difesa; Qendro, Toscano, D'Ambrosio, Monacchia e Abdul a centrocampo; De Pretis e Barboni in attacco

Finisce il primo tempo con il Perugia avanti 6-1 su una Pontevecchio che nella prima parte si è ben comportata. Dopo il vantaggio di Di Serio Depretis ha trovato l'1-1 "rischiando" anche di ribaltare il risultato. Poi, dopo i gol di Giunti, l'autorete di Costantini, Matos (doppietta) e Iannoni il match non ha più avuto storia. Da segnalare qualche distrazione di troppo della difesa biancorossa su cui, evidentemente, bisognerà lavorare. A più tardi per la cronaca della ripresa.

46' ci prova Di Serio, Bagnetti si oppone

45' diagonale di Matos imprendibile. 6-1

concessi 2' di recupero

40' Checcaglini da buona posizione conclude debolmente

37' Sisani fugge sulla destra e crossa per Castelletti il quale, completamente solo, cicca clamorosamente la sfera e manca l'occasione per accorciare le distanze

36' Lisi opera un tocco sotto a scavalcare Bagnetti, Iannoni lesto a scaraventare in gol. 5-1

32' Matos non deve far altro che appoggiare in rete un invito di Cancellieri. Siamo 4-1

28' il Perugia si porta sul 3-1: un tiro di Mezzoni viene deviato imparabilmente alle spalle di Bagnetti

24' cooling break comandato dall'arbitro per rifocillarsi

21' slalom vincente in area di Giunti. 2-1

20' cross da sinistra, colpo di testa di Depretis che va vicino al clamoroso sorpasso

16' su azione d'angolo colpo di testa di Castelletti che manca di poco il bersaglio

12' Depretis pareggia approfittando di una distrazione della difesa. 1-1

9' gran gol di Di Serio con un destro dalla distanza che si infila a mezz'altezza

8' conclusione dalla distanza di Bartolomei completamente sballata

5' Matos serve Di Serio che a centro area non trova la porta

1' Lisi fugge sulla sinistra e mette al centro, Bagnetti si salva in qualche modo

Partiti

Le formazioni ufficiali

PONTEVECCHIO (4-4-2): Bagnetti; Nofri Onofri, Costantini, Checcaglini, Abdul; Vinciarelli, Cecchini, Pierassa, Sisani; Depretis, Castelletti. A disp.: Pignatta, Cesaroni, Qendro, Toscano, Vrana, D'Ambrosio, Monacchia, Barboni, Rellini. All. Caldarelli

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Giunti; Matos, Di Serio, Lisi. A disp.: Abibi, Bozzolan, Lickunas, Ebnoutalib, Sadetinov, Cicioni, Acella, Kouan, Seghetti, Viti, Manneh. All. Baldini

Non c'è Santoro nel match che inizierà tra circa un quarto d'ora e non è ancora nota la motivazione ufficiale. Presumibilmente sarà il tecnico a chiarirla nel dopo gara anche se sono possibili sviluppi di mercato. Per il resto il Perugia gioca con il 4-3-3: davanti a Furlan si schierano Mezzoni e Cancellieri sulle fasce, Vulikic e Angella al centro; mediana con Iannoni, Bartolomei e Giunti; attacco con Matos, Di Serio e Lisi.

Altre prove in vista

Tre giorni dopo il successo ai rigori al Memorial Mancini e con il campionato di C alle porte (si parte con l'anticipo di Lucca, Consiglio Di Stato permettendo, venerdì 1° settembre) il Perugia si appresta a disputare un altro test di preparazione. Questa volta gli uomini di Francesco Baldini affronteranno al Comunale "Degli Ornari" la Pontevecchio, formazione che militerà nel campionato di Promozione. Sarà l'occasione per vedere all'opera Christian Acella, prelevato in prestito dalla Cremonese e sul quale ci sono buonissime referenze, e forse, almeno per una manciata di minuti, Cristian Dell'Orco, che ieri dopo l'infortunio al ginocchio si è allenato con la squadra. Due i giocatori che non fanno più parte della rosa: Gregorio Luperini, passato ieri alla Ternana, e Luca Moro, che si accinge ad iniziare una nuova avventura in prestito al Piacenza, società prestigiosa che disputerà la serie D salvo riammissione in B dei Grifoni (in tal caso a Lucca tra nove giorni giocherebbero proprio gli emiliani). Seguite la diretta su Perugia Today a partire dalle ore 18.