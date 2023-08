Calciomercato, il Perugia rimpolpa il centrocampo con Acella

Dopo qualche giorno di calma piatta torna a muoversi il mercato del Perugia. L'ultimo in ordine di tempo a vestire la maglia biancorossa sarà il classe 2002 Christian Acella, centrocampista, che la Cremonese ha ceduto in prestito fino al prossimo giugno.

Centrale di ruolo, Acella non è del tutto sconosciuto al calcio dei grandi malgrado la sua giovanissima età: dopo una stagione, quella del 2021/22, disputata in serie C con il Giana Erminio (31 presenze, 2 gol), si è tolto pure la soddisfazione di aver esordito nella massima serie con la maglia della Cremonese nel match del "Maradona" contro il Napoli. Le sue qualità già riconosciute sono professionalità, dedizione e voglia di migliorarsi: pertanto quella perugina potrebbe essere la piazza giusta per crescere.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calco comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Acella dalla U.S. Cremonese.

Il centrocampista, nativo di Milano, è cresciuto nelle giovanili del Cagliari e a seguire ha vestito le maglie di Cremonese (sempre settore giovanile) e Giana Erminio dove ha realizzato 2 reti.

Con i grigiorossi ha esordito lo scorso febbraio in Serie A nella sfida al Napoli.

Benvenuto in biancorosso Christian!".