Il giovane El Motharim dal Sansepolcro alla Vis Pesaro in Lega Pro

Un latro giovane prospetto dal Sansepolcro nel calcio professionistico. Stavolta si tratta del classe 2005 Ayoube El Mohtarim, che approda alla Vis Pisaro in Lega Pro con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Questa la nota sui profili social: "Un nuovo prodotto del vivaio bianconero entra a contatto col mondo del calcio professionistico. Il Vivi Altotevere Sansepolcro comunica l’ufficialità del passaggio del giocatore classe 2005 Ayoube El Mohtarim alla Vis Pesaro. La storica società marchigiana, militante nel campionato di Serie C, si è assicurata le prestazioni del centrocampista attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa, condotta dal dg Giovanni Guerri e dai responsabili della Vis Pesaro, si è conclusa con la firma ufficiale presso la sede di Viale Osimo alla presenza del presidente Lacrimini, del responsabile del settore giovanile biancorosso Enea Corsi e dello stesso El Mohtarim, che sarà inserito nella rosa della Primavera U19. L’accordo per il trasferimento temporaneo prevede inoltre una serie di bonus qualora il giocatore ottenga presenze in prima squadra o in caso di rivendita a società professionistica. Un’opportunità importante per un giovanissimo talento che con la maglia del Borgo ha saputo mostrare grandi qualità fin dalla Scuola calcio. Quest’anno in particolare, dopo alcune interessanti prestazioni nei match di precampionato, mister Mezzanotti ha voluto inserire stabilmente il ragazzo nel gruppo della Prima squadra bianconera, con la quale ha esordito in campionato a soli 16 anni. La famiglia del Sansepolcro augura ad Ayoube le migliori soddisfazioni in questa nuova avventura!".