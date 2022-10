I finali dei sei anticipi in Eccellenza e Promozione

Sei gli anticipi disputai nel pomeriggio nei due campionati di Eccellenza e Promozione. Il San Sisto espugna il campo dell'Olympia Thyrus e consolida il primato. Nel girone A di Promozione, vittorie per Castel del Piano, Mantignana e Pietralunghese. Pareggio 1-1 nel girone B tra Terni Fc e San Venanzo. Ecco risultati e marcatori.

ECCELLENZA:

Olympia Thyrus-San Sisto 1-3: 4' pt e 15' pt Verrilli (S), 28' pt Russo (S), 36' st Cruciani (O)

PROMOZIONE:

Girone A:

Castel del Piano-Montone 2-1: 19' pt (rig.) Depretis (C), 26' pt Basri (M), 21' st J. Mancinelli (C)

Grifo Sigillo-Marra San Feliciano 1-1: 23' pt Kabraoui (S), 45' st Baldoni (M)

Mantignana Montemalbe-Tavernelle 3-2: 13' pt C. Ravanelli, 15' pt e 17' st (rig.) Gibbs, 4' st Paciosi (T), 39' st Graziani

Pietralunghese-Viole 3-0 : 30' st Bellucci, 34' st Piergentili, 42' st Ceppodomo

Girone B:

Terni Fc-San Venanzo 1-1: 13' pt Cavalletti (S), 47' st Suma (T)