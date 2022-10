Gli anticipi del sabato in Eccellenza e Promozione

Tre gli anticipi andati in archivio tra i campionati di Eccellenza e Promozione. Vittoria esterna per l'Ellera, che espugna il campo del Branca. Vittorie in Promozione per Marra San Feliciano e Vis Foligno.

ECCELLENZA:

Branca - Ellera 1-3: 11'pt e 13'st Colombi (E), 27'pt Luparini (E), 21'st Giambi (B)

PROMOZIONE:

Girone A:

Marra San Feliciano - Mantignana MonteMalbe 5-2: 3'pt e 30'st Ravanelli C. (Mg), 12'pt Sorella D. (Mr), 27'st, 32'st Miccio (Mr), 29'st Fuscagni (Mr), 43'st Turriziani (Mr)

Girone B:

Vis Foligno - Guardea 1-0: 8'pt Silveri