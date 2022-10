Eccellenza: vittoria e sorpasso in classifica del Lama sul Foligno

FOLIGNO: Ceccarelli, Dell’Orso (De Simoni), Currieri, Bocci, Giannò, Gorgoni (Cicatiello), Peppoloni (Pucci), Piermarini, Caruso, Bertini, La Grutta (Bacchi). Allenatore: Cotroneo

LAMA: Sodani, Marinelli, Mambrini, Cappellacci, Volpi, Landi (Palla; Fiorucci), Petricci (Bartolucci), Piras, Orlandi, Bruschi, Bartoccini (Bartolini). Allenatore: Mancini (squalificato Vicarelli)

ARBITRO: Nykolyn di Gubbio

RETI: 8′ pt Bartoccini, 46′ st Currieri (F), 51′ st Bartolucci (L)

Vittoria al fotofinish e sorpasso per il Lama sul Foligno. Gli ospiti hanno espugnato il "Blasone" grazie a un gol di Bartolucci in piena zona Cesarini, dopo che i falchetti avevano trovato il pareggio con Currieri al novantesimo. Le due squadre partono forte confezionando diverse palle gol, con Bartoccini che all'ottavo sblocca il match grazie a una bella conclusione dal limite dell'area. Il Lama rischia di andare in doppio vantaggio per diverse volte, ma i padroni di casa riescono a tenere botta andando sotto solo di un gol all'intervallo. Nella ripresa, il Foligno entra con altro piglio alla ricerca del pareggio che arriva, però, solo al novantesimo, quando Currieri pareggia. I tifosi esultano ma nei minuti di recupero Bartolucci sfrutta un errore di De Simoni per battere con un preciso diagonale Ceccarelli. Beffa per il Foligno, passa il Lama per 2-1.