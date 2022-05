Eccellenza: si dividono le strade tra Passeri e il Branca

Marco Passeri non sarà l'allenatore del Branca nella prossima stagione. Con un comunicato ufficiale la società eugubina ha diramato la notizia del cambio in panchina. Passeri lascia il Branca dopo una stagione chiusa al dodicesimo con 41 punti e una salvezza diretta conquistata sul campo.

"La società Asd Branca 1969 comunica che di comune accordo con il tecnico Marco Passeri si è deciso di interrompere il rapporto tecnico iniziato un anno fa.. A Marco va il ringraziamento di tutta la società per aver raggiunto l’obiettivo prefissato e per aver svolto sempre il proprio lavoro con grande professionalità, estremo impegno, ed amore per la maglia. Auguriamo a Marco le migliori fortune per una carriera ricca di soddisfazioni e di successi".