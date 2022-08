Eccellenza: rinforzo di mercato per la C4

Continua a rinforzarsi in vista del campionato di Eccellenza la neopromossa C4. La società folignate, dopo la grande cavalcata della passata stagione nel girone B di Promozione, ha ufficializzato un'altra mossa di mercato che andrà a completare la rosa a disposizione di mister Bicerna.

Si tratta del centrocampist esterno classe 2001 Alessandro Rossi (nella foto con il dirigente Lorenzo Silveri), ex Foligno e Assisi-Subasio. Il centrocampista si sta già allenando da giorni con la squadra allenata da mister Bicerna e sarà pronto per il debutto di Coppa in programma settimana prossima.