Eccellenza: Pontevalleceppi e Urbanelli ancora insieme

Continua il matrimonio tra il Pontevalleceppi e Luca Urbanelli. Il giocatore classe '91, capitano della squadra, ha scelto di prolungare per un altro anno con la società biancorossa. Si chiude così la prima operazione del nuovo ds Stefano Balducci, subentrato a Emanuele Monni.

"Il capitano Urbanelli - si legge in un posto social della società - ha scelto ancora il Ponte Valleceppi per la prossima stagione. In bocca al lupo Luca e forza Ponte. C’è solo un capitano, un capitano, c’è solo un capitano.