Eccellenza: il ds Monni ai saluti

Dopo 14 anni da direttore sportivo, di cui 2 da responsabile della Juniores, Emanuele Monni saluta il Pontevalleceppi. Al suo posto ci sarà Stefano Balducci, con Davide Fioretti responsabile del settore giovanile. Sui canali social del Pontevalleceppi, Monni ripercorre la sua storia in società attraverso i miglior momenti vissuti.

"Posso ricordare il 21 maggio 2017 quando abbiamo vinto la finalissima playoff di Promozione dopo il secondo posto in campionato, traguardo storico per la società che non aveva mai fatto l’Eccellenza. Quella è stata una vittoria molto sentita. Il secondo miglior momento la stagione appena conclusa. Al di là dei risultati sportivi, quest’anno c'è un gruppo, uno spogliatoio, un ambiente veramente fantastico, fatti di ragazzi affiatati che sembrano dei fratelli. Nel calcio si cerca di costruire questo ogni anno, anche se non è mai facile. Il terzo miglior momento non è singolo ma racchiude tutti i 14 anni che ho trascorso in questa società, senza sceglierne uno in particolare. Lascio una famiglia importante. Ringrazio Francesco Cancellotti che mi ha coinvolto 14 anni fa. Se tutto va per il meglio il merito è soprattutto suo. Questa società è cresciuta e continuerà a farlo perché ci sono persone fantastiche al suo interno".