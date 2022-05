Eccellenza, Pontevalleceppi ha scelto Stefano Balducci come nuovo direttore sportivo

Sarà Stefano Balducci il nuovo direttore sportivo del Pontevalleceppi. La società ha ufficializzato l'incarico, con il responsabile del settore giovanile promosso in prima squadra. Balducci andrà a sostituire Monni, che ha lasciato il club dopo 14 anni di esperienza.

"Ringrazio la società - si legge sul post - della fiducia nei miei confronti dopo le stagioni come responsabile del settore giovanile.Spero di essere all’altezza di questo incarico che ho accettato in quanto, come dichiarato dall’ ex ds Monni il Ponte Valleceppi è veramente una grande famiglia. Come obiettivo prioritario per la prossima stagione rimane quello di ottenere una salvezza tranquilla e continuare il percorso di valorizzazione dei giovani del nostro vivaio".