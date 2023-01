Eccellenza: poker Castiglione del Lago all'Atletico Bmg

CASTIGLIONE DEL LAGO: Venè, Colarieti, Russo, Dida, Fiorucci, Vignati (Pellegrini), Patrignani (Mennini), Galeotti N. (Osawe), Boriosi, Lignani (Rondoni), Bura. Allenatore: Riberti

ATLETICO BMG: Bracaj, Francescangeli, Monesi (Diallo), Feltre, Pipoli, Fapperdue, Lopez (Mignone), Paolillo, Sciacca, Di Nicola (passaquieti), Nicodemo. Allenatore: Luzi

ARBITRO: Caresia di Trento

RETI: 20' pt rig. e 42' st Boriosi (C), 2' st Nicodemo (A), 31' st Osakwe (C), 39' st Fapperdue (A), 46' st Mennini (C)

Prestazione maiuscola per il Castiglione del Lago, che supera 4-2 un avversario difficile come l'Atletico Bmg e avvicina la zona sicura per la salvezza, ora distante solo due punti. L'allenatore Riberti ha pescato bene dalla panchina, con le mosse che hanno spaccato in due la partita. Boriosi sblocca il match su calcio di rigore al ventesimo del primo tempo. Gli altri gol, poi, tutti nella ripresa. Nicodemo pareggia, botta e risposta Osakwe - Fapperdue. Infine, ancora Boriosi regala il nuovo vantaggio per i padroni di casa, con Mennini nel recupero a firmare il 4-2 finale.