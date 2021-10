Eccellenza, Ferrante rilancia il Massa Martana nelle zone alte

MASSA MARTANA: Pernini, Angeli Marco, Prudenzi (Bertoldi), Venturi, Piantoni, Alabastri, Ferrante (Antonelli), Francescangeli (Farinelli), Manni, Mignone, Angeli Alessandro (Monaco). (A disposizione: Santini, Tabuani, Gesuele, Ramozzi). Allenatore: Proietti

PONTEVALLECEPPI: Cucchiararo, Bellucci, Mattia, Bernardini, Giuliacci, Dyrma (Monni), Urbanelli (Dolcini), Procacci (De Gioia), Bonavolontà (Covarelli), De Iulis, Polidoro. (A disposizione: Orsini, Ricci, Puletti, Dragoni). Allenatore: Lisarelli

ARBITRO: Anelli di Terni (Assistenti: Servili e Proietti di Terni)

RETI: 30' pt e 33' pt Ferrante

NOTE: Ammoniti: Angeli Alessandro, Francescangeli. Espulso al 30' st per doppia ammonizione Mattia. Al 46' st Mignone sbaglia un calcio di rigore

Uno scatenato Ferrante con una doppietta regala la vittoria al Massa Martana nel turno infrasettimanale e rilancia la squadra di mister Proietti in classifica, ora al terzo posto ma con due punti guadagnati sulla coppia di testa Orvietana-Narnese. Il giovane 2001 è riuscito a griffare la gara con una prestazione di quantità e qualità, finalizzando le due reti decisive in tre minuti nella prima frazione. Prima, alla mezz'ora, dribblando un difensore in area e scaricando in porta un bel diagonale. Poi, su cross di Marco Angeli, superando Cucchiararo di testa. Pertita in ghiaccio, con il Pontevalleceppi ancora più in difficoltà quando nella ripresa Mattia viene espulso da Anelli per somma di ammonizioni. Nel finale, il Massa Martanaa avrebbe anche l'occasione per calare il tris, ma Mignone colpisce il palo dopo essersi procurato un calcio di rigore.