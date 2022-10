Eccellenza: il Castiglione del Lago cede alla Narnese e rimane ultimo in classifica

CASTIGLIONE DEL LAGO: Venè, Osakwe (Rondoni), Fiorucci, Lignani, Julia Redondo (Tepshi), Colarieti, Di Patrizi (Colalelli), Mennini (Hajdari), Galeotti, Bura, D’Urso. Allenatore: Morini



NARNESE: Mazzoni, Brevi, Ponti, Annibaldi, Pinsaglia, Silveri, Mora, Colangelo, Filipponi (Cori), Perotti (Falanga), Tramontano. Allenatore: Sabatini



ARBITRO: Pannacci di Perugia



RETI: 43’pt Annibaldi, 38’st Tramontano

Il Castiglione del Lago cade in casa per 2-0 contro la Narnese e rimane ultimo in classifica. Il blitz esterno dei rossoblù inizia sul finire di primo tempo, quando Annibaldi trova la deviazione vincente su una punizione calciata da Filipponi. Nella ripresa, prima Pinsaglia salva la difesa ospite su una palla gol nitida per i padroni di casa, poi l'espulsione di Venè lascia in inferiorità numerica la squadra di mister Morini. A pochi minuti dal novantesimo, Tramontano griffa il raddoppio per la Narnese chiudendo la contesa. Narnese a un punto dalla vetta.