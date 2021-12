Eccellenza: tris dell'Orvietana e la capolista espugna Spoleto

DUCATO SPOLETO: Lillacci; Sbardellati (Cuna), Cacciotti, Mereu, Pazzogna; Francesco Ammenti (Skana); Lakhdar (Federico Stella), Vukaj, Emili; Di Nicola, Kini (Luparini). (A disposizione: Desideri, Radici, Toppo, Scatolini). Allenatore: Di Tanna

ORVIETANA: Frola; Biancalana (Lanzi), Guinazi, Fapperdue, Flavioni; Proietti (Barbini), Cotigni (Di Patrizi); Vicaroni, Guazzaroni (Greco), Keita (Nicodemo); Sciacca, (A disposizione: Perquoti, Lombardelli, Cipolla, Baci). Allenatore: Ciccone

ARBITRO: Gianluca Guitaldi di Rimini. Assistenti Leonardo Brizioli e Matteo Salari di Perugia

RETI: 14’pt Proietti, 24’st Fapperdue, 50’st Sciacca

NOTE: Ammoniti: Francesco Ammenti, Emili, Lillacci, Cacciotti, Cotigni, Biancalana, Nicodemo. Espulsi al 51’st Cacciotti e Fapperdue

L'Orvietana vince anche a Spoleto contro la Ducato e consolida il primo posto in classifica. Per i campioni d'inverno, tre gol ai padorni di casa per affermare il primo posto in classifica. Nove punti infatti separano ora la squadra di mister Ciccone dal Lama, al secondo posto dopo il sorpasso operato sulla Narnese. La partita si mette subito in discesa per gli ospiti. Dopo neanche quindici minuti, Proeitti riceve palla e batte con una precisa conclusione Lillacci. Sul finire di prima frazione, si fa vedere anche la Ducato, quando Frola è chiamato agli straordinari su una deviazione involontaria di Fapperdue. Nella ripresa, arrivano i colpi del ko inferti dalla capolista. Da corner, Fapperdue raddoppia per i suoi. Il terzo gol lo sigla Sciacca in piena zona Cesarini. L'Orvietana vince ancora.