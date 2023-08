Calcio, Coppa Italia Eccellenza: i risultati degli anticipi

Comincia con un 'giallo' la Coppa Italia di Eccellenza in Umbria: il Città di Castello, infatti, schiera in campo Valori, che tra l'altro segna anche il primo gol della gara col Lama, ma non poteva giocare perché presente nell'elenco dei giocatori in squalifica dagli anni precedenti.

Questa situazione può comportare la sconfitta a tavolino in favore del Lama, ma , soprattutto, può significare l'estromissione della squadra dalla competizione, come previsto dal regolamento.

Di seguito i risultati degli anticipi e il resto del programma della prima giornata di Coppa Italia di Eccellenza, in campo quest'oggi:

Girone A

Lama – Città di Castello 0 – 3

Pierantonio – Branca (ore 16.30)



Girone B

Ellera – Tavernelle 2 – 0

Castiglione del Lago – Pontevalleceppi (ore 16.30)



Girone C

Angelana – Fulgens Foligno (ore 16.30)

Atletico BMG – Nestor 4 – 0



Girone D

Narnese – Spoleto 1 – 1

Terni Fc – Olympia Thyrus (ore 16.30)