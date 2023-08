Calcio, Eccellenza: doppio colpo del Branca

Due bei colpi del Branca alla vigilia dell'impegno di Coppa sul campo del Pierantonio, in programma quest'oggi alle 16.30: la società ufficializza, infatti, gli arrivi del difensore argentino Balbuena, ex Policoro in Eccellenza lucana, ed il promettente laterale destro Daniele Sorbelli, ex giovanili di Perugia e Gubbio.

Questa la nota del club (fonte Facebook Asd Branca 1969): “La società comunica ufficialmente l'arrivo del difensore argentino classe 2000 Alvàro Balbuena nella passata stagione in Eccellenza Lucana a Policoro e il gradito ritorno di Daniele Sorbelli classe 2002 laterale destro, dopo un periodo di preparazione con FC Bassano”.