Eccellenza: Branca corsaro, è 2-0 in casa della Pontevecchio

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Cesaroni (Lucaroni), Costantini, Bormioli, Trequattrini, Vinciarelli (Beffa), Lorenzini (Toscano), Cecchini (Battistelli), Silvestri, Barboni (Pero Nullo), Cascianelli. Allenatore: Caldarelli

BRANCA: Sergiacomi, Fondacci, Roscini (Giacometti), Francioni, Giacometti, Giambi, Benedetti, De Iuliis, Mangiaratti (Ragnacci), Stirati (Di Bacco), Marchi. Allenatore: Lisarelli

ARBITRO: Palombi di Terni

RETI: 33’pt Benedetti, 12’st (rig.) Marchi

Primi punti e prima vittoria in campionato per il Branca, che espugna il campo della Pontevecchio per 2-0. Ancora una sconfitta, invece, per i padroni di casa. La sfida si sblocca dopo la mezz'ora di gioco, quando Benedetti riceve da Marchi e supera Cucchiararo con una bella girata. Nella ripresa, il Branca riesce a chiudere i conti al dodicesimo minuto, con Marchi bravo a trasformare un calcio di rigore guadagnato da De Iuliis. Sergiacomi, infine, respinge i tentativi di riaprire il match da parte dei padroni di casa.