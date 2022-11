Eccellenza: a Piermarini risponde Sorbelli, tra Foligno e Branca è 1-1

FOLIGNO: Ceccarelli, Dell’Orso, Bocci, Currieri, Bacchi (Gorgoni), Peppoloni (Cicatiello), Abbate, Piermarini, Giannò, Bertini (Pucci), La Grutta (Massa). Allenatore: Cotroneo

BRANCA: Sergiacomi, Sorbelli, Roscini, Giambi, Francioni, Benedetti, Bettelli (Giacometti), De Iulis, Marchi, Mangiaratti (Stirati; Di Bacco ), Rossi (Lilli). Allenatore: Lisarelli

ARBITRO: Fora di Terni

RETI: 3′ pt Piermarini, 39’ st Sorbelli

NOTE: Marchi sbaglia un calcio di rigore. Espulso Giambi

Pari pieno di emozioni tra Foligno e Branca, con la sfida del "Blasone" finita con il risultato di 1-1. Dopo tre minuti di gioco, Piermarini apre le danze per i falchi, bravo a concretizzare al meglio un assist di Dell'Orso. Passata la mezz'ora di gioco, chance ghiotta per gli ospiti per portarsi sul pari. De Iulis viene atterrato in area da Currieri e Fora decreta la massima punizione. Dal dischetto va Marchi che calcia alto. Nella ripresa, il Foligno tiene bene il campo, con Giambi a lasciare in dieci uomini il Branca ricevendo il cartellino rosso per proteste. Nonostante l'inferiorità numerica, gli ospiti riescono a pareggiare con Sorbelli, bravo di testa a buttare in rete un cross di De Iulis. Finisce 1-1.