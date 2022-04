Crotone - Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

E' la vigilia di una partita dai grandi motivi di interesse e di elevata importanza per entrambe le squadre. Per il Crotone, partito con grandi ambizioni non rispettate, è forse l'ultima spiaggia per cercare di riagganciare quantomeno i playout. Il Perugia invece vuole un posto ai playoff ed è fermamente intenzionato a ripartire bene, parola del suo allenatore.

Vediamo come le due squadre arrivano all'appunamento di domani alle ore 15.

QUI PERUGIA - I biancorossi sono da ieri già in ritiro e Massimiliano Alvini ha deciso di convocare tutta la rosa, malgrado i vari Rosi, Curado, Murgia e Ferrarini non siano al 100% (per loro verosimilmente si ragionerà in ottica Cittadella). La formazione potrebbe essere la seguente: Chichizola in porta; difesa composta da Sgarbi, Angella ed uno tra Dell'Orco e Zanandrea (il primo resta favorito); a centrocampo sicuro a destra l'impiego di Falzerano, mentre a sinistra c'è il ballottaggio tra Lisi (favorito) e Beghetto. I dubbi maggiori però sono sulla zona centrale, dove Segre è l'unico ad avere le maggiori certezze mentre si contendono i restanti posti Burrai - Ghion e Santoro - Kouan. Anche davanti infine ci sono incertezze: De Luca potrebbe riposare e cedere il posto a Olivieri, Matos sarà invece sicuramente titolare. Molto probabilmente si giocherà con il 3-5-2, ma non è nemmeno da escludere l'utilizzo del trequartista (D'Urso).

QUI CROTONE - Francesco Modesto, esonerato e poi richiamato a stagione in corso, non potrà più contare sull'apporto di Samuele Mulattieri, operato alla spalla. Per rimpiazzarlo la società ha dovuto ricorrere al mercato degli svincolati con l'arrivo del trentatreenne turco Emre Gural. Improbabile per lui, data la condizione sicuramente non ottimale, un impiego dall'inizio: il quarantenne tecnico crotonese dovrebbe schierare, in un probabile 3-5-2, Maric e Kone di punta. La linea di centrocampo dovrebbe essere formata da Mogos, Awua, Estevez, Giannotti e Schnegg, mentre in difesa ci saranno probabilmente Canestrelli (nazionale under 21 sempre temuto), Golemic e Nedelcerau.

DOVE SEGUIRLA - Sarà possibile vedere la gara su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale; poi sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’app di Helbiz Live.