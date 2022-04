Il Perugia a Crotone con le idee chiare. Alvini: "Vogliamo fare uno scherzetto alle grandi"

Il Perugia è pronto a far rotta su Crotone, prima tappa di una sorta di giro d'Italia che si concluderà mercoledì prossimo a Cittadella. Sarà proprio in riva allo Jonio che i biancorossi vogliono riprendere il percorso interrotto dopo il ko casalingo con il Como, pur essendo consapevole che non sarà una passeggiata. La serie B è foriera di insidie che tutti conoscono e in tanti casi la classifica inganna tanto, soprattutto nel caso dei pitagorici, che hanno reso la vita difficile a squadre sulla carta più forti quali ad esempio Frosinone (battuto nettamente tra le mura amiche) e Monza (sconfitta di misura in trasferta soltanto all'ultima azione). Allo Scida dunque si prospetta una vera e propria battaglia e sarà tassativamente vietato farsi trovare impreparati.

I Grifoni, che stamattina hanno svolto l'ultimo allenamento in città, sono pronti a partire direzione Roma, dove saliranno sul treno per Lamezia Terme. Da lì il trasferimento a Crotone. Stamani invece si è tenuta la conferenza stampa di mister Massimiliano Alvini.

OBBIETTIVO RIPRESA CON LE MARCE ALTE - L'ambiente è consapevole che le ultime sette partite possano costituire una sorta di minicampionato: "Di certo queste sette partite finali determineranno verdetti importanti. Inizia un percorso importante anche per noi sicuramente". La sosta sembra essere arrivata a puntino: "Sono stati due mesi anomali. Vogliamo iniziare uno sprint finale, fermo restando che il percorso compiuto finora è caratterizzato da più luci che ombre".

SEGRETI IMPORTANTI - Il Perugia, dopo aver rimediato battute d'arresto anche non di poco conto, è sempre riuscito a reagire: "Noi vogliamo ripartire bene. Sarà una partita complicata ma il focus è su noi stessi. Ci teniamo tanto a proseguire il cammino. Lo so che siamo sempre ripartiti, significa che abbiamo lavorato bene. Spero che sia così anche stavolta".

L'AVVERSARIO - Il Crotone langue nella bassa classifica ma Alvini si guarda bene dal fidarsi: "Che il campionato sia difficile lo dimostra la loro situazione. Nutriamo grande rispetto, ma a volte certe dinamiche portano a risultati non veritieri. Conta come sempre ciò che vogliamo fare noi".

IL FUTURO - Argomento sul quale non si può sorvolare è proprio questo: "Parliamo tutti i giorni, le idee sono chiare su ciò che vogliamo fare. Insomma c'è piena sintonia. Sia io che la società vogliamo fare il massimo, magari provare, senza alcuna ossessione, a fare uno scherzetto ad una delle grandi. Fa parte della nostra mentalità".

COME SI RIPARTE - Il tecnico di Fucecchio spiega come ha ritrovato i suoi giocatori alla ripresa degli allenamenti: "Dopo il gol preso a dieci secondi dalla fine con la Spal abbiamo un po' annacquato il campionato, ma ora vogliamo qualcosa in più. E' qui che vogliamo oggi costruire una mentalità migliore per poi essere pronti domani".

DE LUCA - Tra i più criticati ultimamente c'è il centravanti di proprietà della Sampdoria, ma Alvini lo difende: "Sono molto contento del calciatore e dell'uomo. Ha dovuto fare tanti sacrifici e può succedere che possa avere un appannamento, ma deve pensare solo a giocare per il Grifone, che è tanta roba. Il ragazzo è sul pezzo al 100% e non gli ho riconosciuto colpe particolari".

SITUAZIONE GIOCATORI - I vari Curado, Rosi, Murgia e Ferrarini difficilmente saranno utilizzabili allo Scida ma faranno comunque parte del gruppo: "Partiamo tutti. Ci sono giocatori che non sono al 100%, ma abbiamo ancora due giorni per fare le nostre valutazioni. La squadra, per merito dello staff medico, ha lavorato forte. Ci tengo infine a ringraziare la società per come ha organizzato la trasferta".