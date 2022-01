Serie B, Perugia-Pordenone: probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il pari di Monza prima sfida del 2022 al Curi per il Perugia, che domani (sabato 22 gennaio, ore 16.15) ospiterà il Pordenone penultimo in classifica nella prima giornata di ritorno della Serie B (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - Ad eccezione di Murgia tutti a disposizione nel Grifo (recuperato il secondo portiere Fulignati), compreso De Luca nonostante la recente frattura al naso (su cui si è deciso di intervenire ambulatorialmente). Il centravanti dovrebbe scendere in campo con una mascherina protettiva: nel caso di forfait dentro Murano (con la valigia in mano e vicino all'Avellino) oppure 3-4-2-1 come a Monza, con Santoro e Kouan alle spalle di Matos. Sulla fascia destra intanto Falzerano è in vantaggio su Ferrarini.

PERUGIA-PORDENONE: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI RAMARRI - In casa Pordenone il tecnico Tedino dovrebbe portare in panchina il nuovo arrivato Vokic (non convocato invece Di Serio), mentre a centrocampo dovrebbero essere Magnino e Gavazzi a sostituire gli squalificati Pasa e Pinato.

SERIE B: CLASSIFICA, RISULTATI E PROGRAMMA DELLA 20ª GIORNATA

