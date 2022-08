Coppa Italia Promozione: all'ultimo respiro la Pievese rimonta la Marra San Feliciano

PIEVESE: Villani (Cuomo), Aquilini, Fanfano, Parretti, Morganti (Cesarini), Bonomini, F. Montagnolo (Banconi), Montagnoli, Porcu (Bizari), Fiorindi, Sorrentino (Belardinelli). Allenatore: L. Serravalle

MARRA SAN FELICIANO: Cocchini, Baldoni, Mezzasoma, Corradini (RAgni), Sorella, Miccio (Turriziani), Velez, Minelli (Bartoccini), Fuscagni, Piccioli, Brizioli (Tiradossi). Allenatore: Gelosia

ARBITRO: Conti di Terni

RETI: 14' pt Brizioli, 34' st Belardinelli, 48' st Parretti

In pieno recupero la Pievese strappa la vittoria alla Marra San Feliciano per 2-1 nell'anticipo del girone F di Coppa Italia Promozione. Dopo quattordici minuti nel match, gli ospiti sbloccano il risultato con Brizioli ad approfittare di un brutto retropassaggio compiuto da Bonomini. Gli ospiti tengono botta fino a dieci minuti dal termine, quando i padroni di casa mettono in piedi la rimonta. Prima il pareggio di Belardinelli con una giocata al volo. Poi, in pieno recupero, Parretti in girata firma la vittoria.