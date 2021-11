Coppa Italia: le partite in programma di Serie D, Eccellenza e Promozione

Tornano in campo le squadre umbre nel turno infrasettimanale di Coppa Italia. Nei 32esimi di finale in Serie D, spazio al derby tra Trestina e Foligno. In Eccellenza, quattro le partite in programma, così come sono sei quelle nel di Promozione, con un anticipo già disputato e un posticipo settimana prossima. Di seguito, tutte le partite di oggi. Gare secche con rigori in caso di parità al novantesimo e prossimo turno il 24 novembre con abbinamenti da sorteggiare.

COPPA DI SERIE D - 32ESIMI DI FINALE

Trestina-Foligno

COPPA DI ECCELLENZA - QUARTI DI FINALE



Lama-Branca (ore 14,45)

Nestor-Angelana (ore 14,45)



San Sisto-Narnese (ore 17,30)



Pontevalleceppi-F. Assisi Subasio (ore 20,30)

COPPA DI PROMOZIONE -OTTAVI DI FINALE

Ventinella-Superga 48 (ore 14,45)

Guardea-Pontevecchio (ore 20,30)

Viole-C4 (ore 20)

Girfo Sigillo-Campitello (ore 20)

Marra San Feliciano: 3-0 (già disputata)

Clitunno-Petrignano (ore 20)

Terni Est.CAstello (ore 18,30)

Piccione-San Venanzo (posticipo 10 novembre ore 20:30)