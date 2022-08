Coppa Eccellenza: 2-0 della Pontevecchio alla Nestor

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Cesaroni (Lucaroni), Costantini, Bormioli, Trequattrini, Vinciarelli, Battistelli (Cecchini), Lorenzini (Toscano), Silvestri, Retini (Barboni), Cascianelli (Paradisi). Allenatore: Caldarelli

NESTOR: Baldoni Tiberi, Gianangeli, Ceccarelli (M. Sisani), Ciurnelli, Polpetta, Faraghini, D. Sisani, D'Ambrosio (Emili), Covarelli, Regnicoli, Fastellini. Allenatore: Caporali

ARBITRO: Nykolyn di Gubbio

RETI: 9' st Cascianelli, 41' st Barboni

NOTE: Espulso al 35' pt Regnicoli per doppia ammonizione

Inizio convincente della neopromossa Pontevecchio al debutto in Coppa. La squadra di Caldarelli ha superato per 2-0 la Nestor nella prima sfida del girone E. Nel primo tempo, gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione (doppia ammonizione) rimediata da Regnicoli. Nella ripresa, i padroni di casa vanno prima in vantaggio grazie a un colpo di testa vincente di Cascianelli, chiudendo i conti nel finale con Barboni.