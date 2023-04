Calcio serie B, Perugia: Castori squalificato per un turno

Non è stata una nottata facile per il Perugia dopo quanto accaduto ieri, ma sin da stamattina, quando gli allenamenti sono ripresi, la necessità più impellente è quella di pensare al prossimo match. I biancorossi giocheranno ancora al Curi, in occasione del giorno di Pasquetta, contro il Modena e l'obbiettivo sarà il pronto riscatto.

Ma dovranno farlo senza la guida del proprio allenatore: Fabrizio Castori nel corso della partita contro la Reggina ha ricevuto la quinta ammonizione e pertanto non potrà guidare la squadra dalla panchina essendo stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Un altro contrattempo in vista di una gara in cui davvero non ci si potrà permettere di sbagliare nulla.

DAL CAMPO - I Grifoni hanno dunque già ripreso a lavorare con il classico protocollo post gara: scarico per chi ha giocato, normale seduta per chi non è sceso in campo o è subentrato. Contro i canarini non ci sarà Marco Olivieri, che non è ancora pronto, mentre nutre qualche speranza di farcela Francesco Lisi, che all'immediata vigilia del match di ieri ha dovuto alzare bandiera bianca per un affaticamento. La situazione verrà attentamente monitorata nei prossimi giorni.

DESIGNAZIONE - Perugia - Modena verrà diretta dal sig. Francesco Cosso di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti i sigg.

Giorgio Peretti di Veona e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma1, quarto uomo Samuele Andreano di Prato, al Var Livio Marinelli di Tivoli, all’AVAR Gamal Moktar di Lecco.