Calcio serie B, per il Perugia una serata da dimenticare: la Reggina passa al Curi e complica nuovamente il discorso salvezza

Finisce la partita. Rovinosa caduta del Perugia che subisce l'1-3 casalingo da una Reggina che non vinceva da 11 partire ed inguaia la banda di Castori, che resta al quartultimo posto. E dire che i giochi si erano messi bene, con il vantaggio di Di Serio dopo 23', poi due papere incredibili di Gori tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo hanno cambiato completamente l'inerzia della gara. Chiude il contro Canotto nel finale. Ci sarà ora da ritrovare morale e convinzione in vista del match di Pasquetta contro il Modena, a questo punto di importanza ancor più vitale. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo impegno.

95' Canotto fugge solo verso la porta, Curado lo stoppa in angolo

91' nella Reggina fuori Castori dentro Bondo

90' ammonito Castori per proteste

7' di recupero

87' giallo per Hernani

84' la Reggina chiude i conti con Canotto che sul filo del fuorigioco infila la porta di Furlan sugli sviluppi di un'azione di contropiede orchestrata da Hernani. Il consulto del Var attesta la regolarità della rete in un primo tempo annullata

79' Castori richiama in panchina Santoro e lo rimpiazza con Bartolomei

78' ammonito Santoro per gioco falloso

77' buona chance per Curado il cui colpo di testa è centrale

73' ancora un doppio cambio per gli ospiti: Canotto e Menez entrano per Rivas e Strelec

66' doppio cambio Perugia: Luperini e Paz rilevano rispettivamente Kouan e Cancellieri

65' nella Reggina esce Di Chiara entra Loiacono

64' nella Reggina c'è Liotti per Bouah

63' azione personale di Rivas conclusa con un destro deviato sulla traversa

60' su azione d'angolo colpo di testa di Bouah alto di un soffio

53' due sostituzioni per il Grifo Di Carmine per Ekong e Furlan per Gori

48' è dentro. La Reggina è in vantaggio. Pazzesco

47' punizione di Di Chiara parata da Gori. C'è un check del Var in corso per palla dentro o fuori

45' e 22'' fallaccio di Struna ai danni di Fabian e cartellino giallo per il difensore biancorosso

Si riparte senza sostituzioni

Termina così il primo tempo, con le due squadre che vanno al riposo sull'1-1. Tutto procedeva alla grande, quando al 23' Di Serio portava avanti il Grifo con una bella azione personale, a rovinare tutto almeno parzialmente una papera di Gori su una punizione calciata da distanza siderale da Hernani, peraltro piuttosto contestata. Attacco comunque a corrente alternata, serve maggiore spinta nella ripresa. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'

concessi 2' di recupero

42' sinistro di Cancellieri dal limite sporcato in angolo

38' la Reggina pareggia: punizione da circa trenta metri di Rivas che passa sotto il corpo del portiere e finisce dentro

30' ammonito Bouah per gioco falloso

23' DI SERIOOO! L'attaccante di Trento si accentra e di sinistro batter un Colombi vanamente proteso in tuffo

22' Iannoni tenta di approfittare di una respinta corta della difesa calabrese ma di destro in corsa non trova la porta

19' primo pericolo portato dagli amaranto: un cross del fischiatissimo Di Chiara giunge sui piedi di Bouah che arma il destro, alzato in angolo da Gori

15' prova Cancellieri di sinistro non trovando la porta

13' sinistro dal limite di Di Serio bloccato a terra da Colombi

7' su cross di Casasola Gagliolo ci mette il piede ma Colombi non si fa soprendere da una deviazione che poteva risultare insidiosa

Partiti

PERUGIA(3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Cancellieri; Kouan; Ekong, Di Serio. A disp: Furlan, Abibi, Rosi, Angella, Vulikic, Vulic, Matos, Luperini, Bartolomei, Paz, Di Carmine, Capezzi. All. Castori

REGGINA (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. A disp: Contini, Aglietti, Loiacono, Menez, Gori, Cicerelli, Crisafi, Terranova, Lombardi, Canotto, Bondo, Liotti. All. Inzaghi

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Contro ogni previsione e prendendosi qualche rischio Castori rivoluziona di fatto il Perugia. In difesa Sgarbi e Curado sono le new entry insieme al confermatissimo Struna; a centrocampo soltanto Casasola e Santoro partono dal 1' dato che Iannono gioca in mezzo e soprattutto Cancellieri a sinistra rimpiazza un Lisi che soffre di un problema al polpaccio (cosa che abbiamo appreso solo ora); sulla trequarti c'è Kouan alle spalle di Ekong e Di Serio. Nella Reggina Menez parte dalla panchina, al suo posto Strelec.

Per il Perugia arriva il momento della verità. L'1-1 con il Frosinone, comunque buono per il valore dell'avversario, ha fatto sì che i biancorossi tornassero in zona playout e ora non potranno più rallentare il passo. Questa sera si gioca finalmente il recupero contro una Reggina piombata in una crisi che appare irreversibile (9 sconfitte nelle ultime 11 gare) e sulla quale incombe lo spettro di una penalizzazione, ma i biancorossi, pur non potendo permettersi di sottovalutare l'impegno, devono fare il possibile per tornare alla vittoria e rimettere dunque le cose a posto.

Biancorossi che si presentano all'appuntamento in grande condizione e con la rosa quasi al completo (mancano i soli Marco Olivieri e Cristian Dell'Orco), qualche problema in più per gli amaranto, alle prese con l'importante assenza di Niccolò Pierozzi, oltre a quella di Zan Mayer. Jeremy Menez, senza dubbio l'elemento più tecnicamente dotato, non è al meglio ma dovrebbe essere in grado di scendere in campo dal 1'.

Calcio di inizio alle ore 20:15 con diretta in tempo reale su Perugia Today.