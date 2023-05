Calcio serie B, Perugia: Casasola se la cava con un turno di squalifica

Il Perugia può tirare un lungo sospiro di sollievo. Tiago Casasola, dopo il rosso rimediato a Venezia nel concitato finale, è stato squalificato "soltanto" per una giornata.

Questa la motivazioni ufficiale resa dal giudice sportivo nella sentenza odierna: "per avere, al 44° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto veementemente alle spalle l'allenatore della squadra avversaria".

Tradotto, il laterale argentino, uno dei pochi a salvarsi in questa stagione alquanto grigia con 9 gol all'attivo, salterà la sfida con il Benevento ma potrà rientrare per gli eventuali playout.

Va detto che nell'ambiente si temeva uno stop maggiore, ma evidentemente il giudice deve aver riconosciuto l'attenuante di una provocazione agli occhi di tutti apparsa evidente da parte della panchina del Venezia. Perdere tempo quando si deve cercare di recuperare il risultato non è certamente la cosa più corretta, soprattutto nei confronti di chi lotta per la sopravvivenza. Fortunatamente il buon senso ha prevalso.

Porte finalmente aperte

Fabrizio Castori, dopo parecchi giorni blindati, ha scelto sia oggi che domani di aprire le porte degli allenamenti sia a tifosi che giornalisti. Non c'è stato, va sottolineato, alcun accenno di contestazione. Il tecnico in vista del match contro la già retrocessa squadra campana rischia di non aver a disposizione, oltre a Casasola e Dell'Orco, anche Aleandro Rosi, Jacopo Furlan e Aljaz Struna, alle prese con noie muscolari.