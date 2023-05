Calcio serie B, il Perugia attua prezzi dimezzati anche contro il Benevento

Mentre la squadra cerca di mettersi alle spalle la sconfitta per certi versi prevedibile di Venezia che poteva costare già sabato scorso la retrocessione in serie C (soltanto l'1-1 tra Brescia e Pisa ha scongiurato tale ipotesi), la società del Perugia Calcio cerca in ogni modo di venire incontro alle esigenze dei propri sostenitori.

In vista del match contro il Benevento in programma venerdì 19 maggio alle ore 20:30, che potrebbe regalare ancora i playout alla squadra biancorossa (affinchè questa ipotesi si realizzi occorre che la squadra di Castori batta i sanniti già aritmeticamente retrocessi e il Brescia venga sconfitto al Barbera da un Palermo in corsa per un piazzamento ai playoff) sarà possibile accedere al Curi con prezzi dei tagliandi dimezzati per tutti i settori eccetto quello riservato ai tifosi ospiti.

L'iniziativa trova dunque continuità dopo essere già stata attuata in occasione della nefasta partita contro il Cagliari, a cui è seguita una dura contestazione dei tifosi.

La nota ufficiale

Così il club di Pian Di Massiano ufficializza il tutto con il seguente comunicato: "In attesa della decisioni del Gos in merito alla vendita dei biglietti, A.C. Perugia Calcio informa che in occasione di Perugia-Benevento, in programma venerdì 19 maggio ore 20:30 presso lo stadio “Curi”, proseguirà l’iniziativa di riduzione del 50% del prezzo di tutti i tagliandi in tutti i settori (ad eccezione di quello ospiti)".