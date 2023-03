Calcio, Eccellenza: continua la corsa di Sansepolcro ed Ellera

Botta e risposta a distanza tra le due prime della classe nel ventisettesimo turno di Eccellenza: la capolista Vivi Altotevere Sansepolcro vince di misura grazie al rigore realizzato da Valori all'ultimo minuto della gara casalinga contro l'Angelana, mentre l'Ellera ha la meglio in trasferta sul Pontevalleceppi con un rotondo 4 a 0, mantenendo invariata la distanza proprio dalla compagine toscana.

In coda è da segnalare l'inaspettata vittoria della Pontevecchio di misura sul campo del San Sisto terzo in graduatoria (gol di Silvestri), risultato che rilancia le ambizioni di salvezza degli ospiti, mentre Foligno e Cannara, pareggiando 1 a 1, ottengono un punto a testa che non muove la classifica di nessuna delle due.

Gli altri risultati vedono la vittoria dell'Atletico BMG per 3 reti a 0 sul Ventinella del dimissionario Bisello Ragno, quella casalinga del C4 contro il Branca per 1 a 0 e il pareggio 2 a 2 tra Olympia Thyrus e Narnese; nell'anticipo di sabato, il Lama ha battuto 2 a 1 il Castiglione del Lago in trasferta. Turno di riposo, invece, per la Nestor.

Da segnalare, domenica prossima, il big match a Ellera tra i padroni di casa secondi in classifica e la capolista Vivi Altotevere Sansepolcro.