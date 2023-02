Eccellenza: tris dell'Ellera alla Nestor

NESTOR: Pallotta, Farinelli, Mechetti, Ciurnelli, Vestrelli (Regnicoli), M. Sisani, D'Ambrosio, D. Sisani, Faraghini, Del Sante, Fastellini. Allenatore: Di Loreto

ELLERA: Battistelli, Pettinelli, Gaggiotti, Marconi, Virgilito (Mattei), Piccioli, Ubaldi, Fondi (Ricci), Peluso (Trentini), Polidori (Luparini), Colombi. Allenatore: Ciucarelli

Arbitro: Ciorba di Perugia

Reti: 3' pt Peluso, 17' pt Polidori, 31' st Del Sante, 33' st Colombi

Vittoria esterna importante per l'Ellera, che espugna per 3-1 il campo della Nestor e tiene il passo del Sansepolcro, con la capolista sempre distante un punto dalla squadra di mister Ciucarelli. Per la Nestor, invece, battuta d'arresto e padroni di casa sempre in piena lotta nella zona playout. Pronti via, dopo appena tre minuti Peluso sblocca il match per gli ospiti, con Polidori a raddoppiare. Nella ripresa, Del Sante riapre la contesa ma due minuti più tardi è Colombi a griffare il tris chiudendo i conti.