Eccellenza: il Sansepolcro in rimonta supera il Lama

SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Pedrelli, Croce, Nuti, Burzigotti, Quadroni, Locchi, Essoussi, Valori, Brizzi. Allenatore: Armillei

LAMA: Aluigi, Ferri, Volpi, Cappellacci, Petricci, Mambrini, Orlandi, Proietti, Marinelli, Bartoccini, Bruschi. Allenatore: Tomassoli

Arbitro: Polidori di Terni

Reti: 27' st Bartoccini, 32' st Valori, 35' st Essoussi (rig.)

In rimonta, il Sansepolcro supera il Lama per 2-1 e continua a comandare in vetta al campionato di Eccellenza con un punto di vantaggio sull'Ellera secondo. Il Lama inizia forte e Patata con l'aiuto della traversa devia un colpo di testa pericoloso. La risposta dei bianconeri è in una punizione di Croce che si stampa all'incrocio dei pali. Nella ripresa, il Lama sblocca il match con Bartoccini sugli sviluppi di un corner. La squadra di Armillei reagisce e trova il pari con Valori. Passa qualche minuto, e su rigore Essoussi firma la rimonta che consegna i tre punti ai padroni di casa.