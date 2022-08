Calciomercato serie B, Beghetto fa ufficialmente ritorno al Perugia

Sperava fortemente di tornare a quella che considera a tutti gli effetti la sua casa (è nato proprio qui nel 1994 quando c'era papà Max) ed oggi è stato ufficialmente accontentato. Andrea Beghetto, dopo la mezza stagione passata (17 le presenze sotto la guida di mister Alvini) torna ufficialmente al Perugia ed è pronto a riappropriarsi della fascia sinistra.

La società, dopo l'infortunio di Dell'Orco, non ha perso tempo e si è fiondata letteralmente sul giocatore, che arriva dal Pisa con la formula del prestito, come già accaduto nel gennaio scorso.

Beghetto è già al lavoro con i suoi compagni e sta disputando l'allenamento congiunto contro la formazione Under 17, in corso di svolgimento al Paolo Rossi e in cui ha realizzato tra l'altro il gol che ha sbloccato il risultato.

Di seguito il comunicato ufficiale:

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Pisa Sporting Club per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, delle prestazioni del calciatore Andrea Beghetto.

Il terzino, nato proprio a Perugia l’11 ottobre 1994, torna a vestire la maglia biancorossa dopo la parentesi di sei mesi della passata stagione dove ha totalizzato 18 presenze. Nella sua carriera ha collezionato 30 presenze in Serie A divise tra Genoa (3) e Frosinone (27). Con quest’ultimi in totale 108 presenze e 3 reti. Ha vestito anche le maglie Spal, Pisa e Alessandria.

Bentornato in biancorosso Andrea".