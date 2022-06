Nuovo colpo della PF Umbertide, ingaggiata Francesca Pia D’Angelo

Con una nota di stampa la PF Umbertide annuncia l’ingaggio di Francesca Pia D’Angelo in vista del campionato di Serie A2 2022-23. Si tratta della seconda firma, dopo quella avvenuta nei giorni scorsi di Sara Boric.

Francesca Pia D’Angelo classe 2001, ala di 181 cm, è cresciuta nel settore giovanile della Polisportiva Basket Capaccio prima di approdare a Vigarano dove ha debuttato nella massima serie.

Successivamente il passaggio a Castelnuovo Scrivia, dove con le piemontesi ha disputato tre campionati. Nell’ultima stagione ha chiuso con 6 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

“Sono molto felice di vestire la maglia di Umbertide - le prime parole di D’Angelo - mi hanno colpito molto le idee di coach Staccini basate su un progetto ambizioso costruito sulle giovani. Credo che ci sia tanto da lavorare ma sono pronta a mettermi in gioco per crescere dal punto di vista tecnico e personale ma soprattutto per aiutare il più possibile la squadra ad arrivare a grandi risultati. Ringrazio i dirigenti e lo staff che mi hanno dato la possibilità di vivere questa nuova esperienza”.

LA CARRIERA DI FRANCESCA PIA D'ANGELO

2018-2019: Meccanica Nova Vigarano (Serie A1)

2019-2020: Autosped Castelnuovo Scrivia (Serie A2)

2020-2021: Autosped Castelnuovo Scrivia (Serie A2)

2021-2022: Autosped Castelnuovo Scrivia (Serie A2)