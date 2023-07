Alunni Bravi, “Orgoglioso delle mie radici”

Erano i primi anni 90 quando un giovane di Passignano, Alessandro Alunni Bravi, appena diciottenne, venne contagiato dalla passione motoristica del padre Giampaolo iniziando a frequentare il vicino autodromo di Magione e il Team Coloni che aveva la sua sede proprio nella cittadina sulle rive dal Trasimeno. Avvicinarsi al mondo del motorsport fu per lui un vero colpo di fulmine, e subito si rese conto che il ruolo di spettatore per lui era stretto. Dopo gli inizi prima come giornalista e poi come pilota, ed un percorso professionale che lo ha visto impegnato come avvocato e manager di piloti in diverse categorie del motorsport, oggi Alessandro è arrivato ai vertici della Formula 1 e ricopre il ruolo di Team Rapresentative e Managing Director di Sauber- Alfa Romeo Team Stake.

Radici Umbre

“Io sono molto legato alle mie radici- afferma Alessandro - Vengo da Passignano sul Trasimeno che, come mi piace ricordare, è stata la patria della Coloni, una squadra che negli anni Ottanta è stata vincente in Formula 3, fino ad arrivare poi come costruttore in Formula 1 nel 1987. Erano gli anni della mia gioventù, quando iniziavo a sognare e cercare di capire che cosa volessi fare da grande. E poi l'autodromo di Magione, che è stato il mio “oratorio”. I sabati e le domeniche passate in pista sono stati per me estremamente importanti, il terreno fertile in cui ho potuto coltivare la mia passione per i motori. Poi naturalmente ho dovuto fare delle scelte, anche professionali. Ho deciso di seguire la strada dell'avvocatura, ma il richiamo verso queste radici e questa passione è stato sempre fortissimo. Poi ho avuto la fortuna di abbinare le mie competenze come avvocato alla mia passione per i motori, e senza dubbio l'Umbria, il mio Paese e l'autodromo di Magione hanno rappresentato un elemento fondamentale in questo processo”.

Impegno e responsabilità con l'Alfa Romeo F.1

Gli chiediamo cosa significa per lui essere arrivato al vertice di una squadra di F.1 che porta in gara il marchio Alfa Romeo “E’ un incarico che mi lega ad un marchio italiano importantissimo e per il quale gestiamo non solo la Formula 1, sviluppando parallelamente progetti importanti per le loro vetture di serie ad alte prestazioni, ed in particolare per la Giulia GT e la GT -AM abbiamo curato tutta la parte di engineering, lo sviluppo aerodinamico, ma anche tutte le parti in carbonio della carrozzeria che sono prodotte da Sauber. Per Alfa Romeo abbiamo sviluppato un progetto importante che sarà svelato a Monza in occasione del Gran Premio d’Italia. Mi sento legato ad Alfa Romeo sia come appassionato del marchio sia professionalmente.

Alfa Romeo è stata fondamentale per lo sviluppo del nostro team – prosegue Alessandro - . Mi ricordo con grande piacere e, devo dire, anche con un po’ di nostalgia, il periodo in cui abbiamo iniziato a discutere di questa partnership con il dottor Marchionne. Marchionne aveva una visione del futuro molto chiara e sapeva sempre leggere con grande anticipo quello che sarebbe stato il domani, anche in Formula 1. Alfa Romeo è stata molto importante per Sauber, ci ha accompagnato nella crescita dopo anni difficili per il gruppo, ci ha permesso di posizionare il nostro team all'interno della Formula 1 con un ruolo chiave e di attirare persone e partner, per poter creare quello che oggi è diventata Sauber, cioè un gruppo che ha avuto la capacità di essere scelto come partner strategico di Audi per l'ingresso in Formula 1 dal 2026 del costruttore tedesco. Alfa Romeo è stata più che un partner, è stata una compagna di viaggio. Grazie alle persone che lavorano in Alfa Romeo e hanno condiviso questa visione e soprattutto l'ambizione di restituire un marchio storico agli appassionati”.