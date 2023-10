Serie A/1 di Tennis, i perugini dello Junior fanno cappotto contro il Tc Bisenzio-Prato e il secondo posto è ancora possibile

Con il rientro dei big perugini (seppur nell'Atp in forte calo) Passaro e Moroni, lo Junior Perugia si rimette in marcia nel proprio girone di Serie A/1 dopo la scoppola di Palermo. Stavolta però il cappotto lo hanno fatto i perugini al Tc Bisenzio Prato: punteggio finale 6 a 0. E così è arrivata la prima vittoria per gli umbri nel massimo campionato di tennis per club.

L'allievo di coach Tarpani ha battuto Samuele Pieri in una contesa equilibrata solo nel primo set. Eccellente al solito la performance di Gian Marco 'Jimbo' Moroni che ha lasciato sei games a Banti, mentre granitica è stata la tenuta di Tomas Gerini che al terzo set ha domato le velleità dell'insidioso Stefanini. Successo oltremodo convincente anche per Gilberto Casucci, senza storia inoltre i doppi con lo Junior che ha schierato tra gli altri Andrea Militi Ribaldi e Mihajlo Trivunac.

Restano due partite al termine della regular season, la compagine gialloblù è ancora in lizza per ottenere il secondo posto che significa salvezza diretta. Appuntamento il 12 novembre in casa dello Sporting Club Sassuolo, quindi una settimana dopo chiusura tra le mura amiche contro l'attuale capolista Ct Palermo.

Junior Tennis Perugia MPlusPerformance - Tc Bisenzio Manteco 6-0

Singolari: Francesco Passaro b. Samuele Pieri 76 60; Gian Marco Moroni b. Cosimo Banti 62 64; Tomas Gerini b. Jacopo Stefanini 61 46 60; Gilberto Casucci b. Gabriele Bonechi 62 61.

Doppi: Moroni/Militi Ribaldi b. Stefanini/Banti 62 61; Casucci/M.Trivunac b. Tartoni/Sanesi 60 60