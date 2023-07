Sakura, quarant'anni di judo a Perugia con il maestro Roberto Sabatini

Si è ufficialmente conclusa, nell'ultimo fine settimana di giugno, la stagione agonistica 2022-2023 per il Sakura Judo di Ponte San Giovanni. Una stagione che regalava i 40 anni di attività sul territorio di Ponte San Giovanni, al maestro Roberto Sabatini che nel 1982 ha portato il judo nella frazione perugina. Dieci mesi intensi, in cui sono arrivate medaglie importanti in chiave italiana, sia per quanto riguarda la Fijlkam (sotto il logo Cus Perugia) e sia nello Csen. Spiccano su tutti la medaglia d'argento nel campionato italiano a squadre di serie A2 Fijlkam (dicembre 2022), con relativa promozione in A1 e la vittoria al Campionato Nazionale Csen Assoluto, oltre a tante altre medaglie individuali. Una chiusura, quella del week end del 24-25 giugno, in cui sono mancate le medaglie, ma che ha regalato ai ponteggiani ben due quinti posti ai Campionati Italiani a squadre 2023, sempre con la casacca del Cus Perugia, da segnalare che la società perugina è l'unica società regionale che ha preso parte alle due competizioni. Quinta posizione finale per le ragazze in serie A1 (la massima categoria nazionale), dopo la promozione arrivata a dicembre, anche la salvezza, e quindi la permanenza in categoria per il 2024 è stata conquistata. Quinto posto, importantissimo, anche per i ragazzi, che in serie A2, oltre a sfiorare la promozione in A1, conquistano, con questo piazzamento, la qualificazione di diritto alla prossima serie A2 del 2024, senza passare quindi dal campionato regionale. Decisive le vittorie contro Osimo, nel primo turno, e Judo Mediglia, nei quarti di finale, prima di venire fermati da Monterotondo (poi medaglia d'argento) e dal Sacile nella finalina per il bronzo. Le due squadre erano composte per la quasi totalità dai ragazzi e dalle ragazze che giorno dopo giorno si allenano a Ponte San Giovanni, completate poi dai prestiti di Asia Toro del Kodokan Chieti e Lotca Ianis del Cus Siena, sono state seguite a bordo tappeto dai tecnici Daniele Calzoni, Michele Baldassarri e Federico Sabatini. Importantissimo, nei due giorni, anche il supporto dei compagni e amici, che pur non combattendo sono arrivati da Perugia per fare il tifo. Soddisfazione di tutto staff ponteggiano, a partire dal Maestro Roberto Sabatini che dopo un giugno intenso, ora programmerà la prossima stagione che si preannuncia già ricca di impegni.

La squadra femminile: Asia Toro, Giulia Barbieri, Federica Fioriti, Letizia Mencarelli, Emma Mongiello, Camilla Giovi, Federica Faraone, Santa Virgen Romero.

La squadra maschile: Brunon Zdzitowecki, Francesco Brunori, Lorenzo Bruni, Demetrio Strappini, Lotca Ianis.